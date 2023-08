Mit Leidenschaft wie auf der Bühne Schauspielerin backt Brot - und begeistert damit Tausende auf Instagram

Gäbe es bei der nächsten Theaterpremiere ein Drama ums Backen - Barbara Ullmann wäre als Bäckerin gesetzt. In dieser Rolle würde sie vermutlich Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern. Welche Schauspielerin kann so gekonnt Teig kneten, Spannung aufbauen, die finalen Schnitte setzen und schließlich die knusprige Kruste fachfräuisch anschneiden? Eben. Doch leider sind Bäckerinnen als Heldinnen auf Theaterbühnen rar. Selbst in Trier. Schade.