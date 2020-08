Schausteller : Neue Attraktion auf dem Kornmarkt: Kinder rollen über Berg- und Talbahn

Trier Hoch – runter. Hoch – runter: Seit heute steht auf dem Trierer Kornmarkt eine neue Attraktion. Volksfreund.de erklärt, was wegen der Corona-Pandemie beachtet werden muss.

Weil Schausteller durch die Corona-Pandemie derzeit kaum Möglichkeiten haben, auf Veranstaltungen Geld zu verdienen, konnten sie sich bei der Stadt Trier um Ausnahmegenehmigungen bewerben. Ludwig Weeber sitzt im Kassenhäuschen. Er sagt: „Weil es so heiß ist, läuft es eher langsam an. Anders als auf der Kirmes fahren wir hier aber schon für ein Kind los, damit die Eltern nicht so lange warten müssen.“