Kostenpflichtiger Inhalt: Schausteller : Sommer-Spielpark mit Biergarten ergänzt den Hallenspaß im Kinderland Trampoline in Trier

Schausteller Thomas Thoma und seine Ehefrau Thea, Tochter Gisela Hartmann mit Sohn Julius (links), Sohn Toni (Mitte) und Nico Bätz (rechts) bauen auf dem Außengelände des Trampoline einen Biergarten mit kleinem Spielepark. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Der Betreiber des Trampoline in Trier-Euren versucht, sich in der Corona-Krise zu behaupten. Statt der Kinder-Spielhalle gibt’s bald einen Sommergarten auf dem Außengelände – auch für Erwachsene. Am Samstag soll es losgehen.