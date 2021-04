Kolumne : Ich freue mich ...

„... darüber, dass die Stadt Trier uns Schaustellern erneut die Möglichkeit gibt, trotz Corona-Krise unseren Beruf auszuüben und die Menschen kulinarisch zu verköstigen.“

Werner Weeber (48), Bad Kreuznach/Trier, betreibt seinen Würstchen- und Pommes-Stand derzeit am Trierer Kornmarkt. Ab der kommenden Woche sind Schausteller mit Essens- und Getränke-

angeboten wie bereits im vergangenen Herbst an vier Standorten in der Fußgängerzone vertreten. (rm.)