Zufallsfund bei Bauarbeiten in Trier-West Ehemalige Trierer Straßenbahn: Wo ein Teil der roten Linie wieder zum Vorschein kommt

In Luxemburg schaffte man die Straßenbahn 1964 ab. Und weil dieses Verkehrskonzept vielleicht dann doch nicht so dumm war, gibt es seit 2017 wieder die Stater Tram. In Trier fuhr 1951 die Straßenbahn zum letzten Mal. Und es sieht nicht so aus, als ob dieses Verkehrsmittel noch einmal eine Renaissance erlebt. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Erinnerungen an die Straßenbahn getilgt sind. Unter dem Asphalt verborgen, liegen immer noch Schienen. So wie in der Hornstraße.