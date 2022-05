15. Mai bis 2. Juli : Schienenarbeiten zwischen Trier und Wittlich – Diese Züge fallen aus

Trier/Wittlich Wegen Arbeiten am digitalen Stellwerk wird der Zugverkehr zwischen Trier und Wittlich vom 15. Mai bis zum 2. Juli eingeschränkt. An zwei Tagen sollen die Züge komplett ausfallen. Alle Fahrzeiten im Überblick.

Passend zum geplanten 9-Euro-Ticket, dass ab Juni günstige Fahrten im Regionalverkehr ermöglichen soll, müssen sich Bahngäste auf der Strecke zwischen Wittlich und Trier ab diesem Sonntag in Geduld üben. In der Zeit vom 15. Mai bis zum 2. Juli kommt es wegen Bauarbeiten am digitalen Stellwerk Koblenz-Trier zu Einschränkungen im Schienenverkehr.