Was passiert in Trier-Nord? Schiffswerft Boost – Reederei Kolb hat große Pläne (Fotos)

Für die Vertragsunterzeichnung wird die Schiffsglocke erstmals seit Jahrzehnten von ihrem angestammten Platz am Rande des Büros in den Mittelpunkt des Geschehens geholt. Sie soll auf dem Gelände der Schiffswerft Boost eine neue Ära symbolisch einläuten. Und tatsächlich künden drei laute Glockenschläge die großen Veränderungen an.