Gastronomie : Schlägereien, Lärm und Exkremente – Anwohner am Trierer Pferdemarkt verzweifeln

Tagsüber ist auf dem Pferdemarkt nicht viel los. In den Abend- und Nachtstunden sollen sich in lauen Nächten auf dem Trierer Platz mehr als 100 Menschen versammeln. Besonders die Sitzsteine aus Beton sind laut Anwohnern sehr beliebt. Foto: Roland Morgen

Trier Wird das nächtliche Treiben rund um den Trierer Pferdemarkt immer schlimmer? Der TV hat bei Anwohnern, Gastronomen, Polizei und Stadt nachgefragt. Und unterschiedliche Antworten erhalten.

Samstagnacht, 1.30 Uhr, auf dem Pferdemarkt in Trier: Es ist eine laue Spätsommernacht, mehr als 100 Menschen haben sich auf dem Platz und der Kreuzung zwischen den Kneipen versammelt und feiern. Plötzlich eskaliert die Situation. Verschiedene Gruppen gehen aufeinander los, Menschen liegen auf dem Boden, andere treten auf sie ein. Die Polizei trifft ein, Hunde kommen zum Einsatz, Menschen werden festgenommen. Im Lauf der Nacht kommt es erneut zu Schlägereien und Polizei-Einsätzen. Erst gegen 5 Uhr in der Frühe kehrt Ruhe ein. So schildert es ein Anwohner, der das Geschehen von seinem Fenster aus beobachtet hat.

Die Situation Es ist nicht der einzige Vorfall in den vergangenen Monaten und der Anwohner nicht der Einzige, der sich an den Trierischen Volksfreund gewandt hat. Die nächtliche Situation rund um den Trierer Pferdemarkt – insbesondere an den Wochenenden – sei in den vergangenen Jahren und Monaten immer schlimmer geworden, beschweren sich mehrere Anlieger. Früher habe sich das Geschehen hauptsächlich auf die Gaststätten konzentriert. Inzwischen spiele sich vieles draußen ab. Um die 150 Menschen versammelten sich regelmäßig vor den Kneipen. „In lauen Sommernächten geht’s hier zur Sache“, sagt ein Anwohner.

Info Außengastronomie: Regeln und Ausnahmen Grundsätzlich ist Gaststätten eine Terrassenbetriebszeit bis 22 Uhr erlaubt. Ab dann gilt Nachtruhe. In den Sommermonaten könne die Stadt allerdings eine Verlängerung bis 24 Uhr genehmigen, sagt Pressesprecher Ernst Mettlach. Diese Genehmigung hätten fast alle innerstädtischen Gastronomiebetriebe bis zum 31. Oktober – auch die am Pferdemarkt. Sie sei allerdings an Bedingungen geknüpft: Ab 22 Uhr müssen geringere Lärmgrenzwerte eingehalten werden, und es darf keine Musik mehr gespielt werden. Um Gäste auf dem Bürgersteig zu bewirten, braucht ein Gastronom eine Sondernutzungserlaubnis. Diese hat die Stadt Trier dem Betreiber des Zapotex erteilt. Sie werde nur dann gewährt, wenn das mit Blick auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung vertretbar sei, keine städtebaulichen Belange betroffen seien und die Verkehrssicherheit gewährleistet sei, teilt Mettlach mit. Generell gelte derzeit: Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gastronomie zu mildern, hat der Stadtrat in seinen Sitzungen am 26. Mai und 7. Oktober die Stadtverwaltung beauftragt, während der coronabedingten Einschränkungen für die Außengastronomie Flächen freizugeben, die über die sonst vorgegebenen Bereiche hinausgehen. Grundsätzlich erlaubt ist es einem Gastwirt laut der Stadt ebenfalls, außerhalb der Sperrzeiten (unter der Woche von 5 bis 6 Uhr morgens) Speisen und Getränke an jedermann über die Straße abzugeben. Allerdings nur, wenn sich die Gäste damit nicht vor der Gaststätte außerhalb der genehmigten Flächen niederlassen. Wenn die Kunden sich nicht von der Gaststätte entfernten, sei dieses Verhalten dem Betreiber zuzurechnen.

Ein anderer berichtet von unerträglicher Lautstärke von lärmenden Kneipengästen, von donnernden Motoren, wenn zwischen 23.30 und 0.30 Uhr die Menschen aus dem Kino oder vom Essen nach Hause fahren, und von jungen Leuten, die ihre Blasen vor Garagentoren oder in private Brunnenanlagen entleeren. „Da wird nicht nur uriniert, sondern auch Größeres erledigt“, sagt Edmund Muyzers, der seit mehr als 30 Jahren am Pferdemarkt wohnt. Er vermutet, dass die Toiletten in den Kneipen nicht mehr für die Menge an Menschen ausreichen, die sich draußen aufhalten. Manche Gäste seien zu bequem, Masken anzuziehen und gingen deshalb lieber um die Ecke. Einmal hätten mehrere Anwohner sogar Menschen nassgespritzt, um sich zu wehren. „So schlimm wie jetzt war die Situation noch nie“, sagt Muyzers.

Von mehreren Anwohnern seien in privaten Messungen während der Nachtruhe mehr als 70 Dezibel gemessen worden, obwohl nur 45 erlaubt sind (siehe Info). Der Lärm habe in diesem Sommer sogar bereits dazu geführt, dass Mieter ihre Wohnung gekündigt hätten, schreibt Muyzers in einer Beschwerde an den Leiter des Trierer Ordnungsamts. Die Begründung: eine Terrassen- und Balkonnutzung sei nicht möglich.

Die Ursachen Dass sich die Situation derart verschlimmert habe, liegt laut den Anwohnern an der Neugestaltung der Kreuzung am Pferdemarkt und an der Verlängerung der Ausschank-Genehmigung für die dort ansässigen Kneipen. Die neue „betonbestuhlte“ Verkehrsinsel sowie die neue Bushaltestelle seien eine Einladung, auch dort zusammenzusitzen, Alkohol zu trinken und zu feiern. Dadurch erhöhe sich die Zahl der Menschen draußen erheblich, und damit die Lautstärke. Seit dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie versammelten sich immer mehr Menschen rund um den Pferdemarkt. „Die sitzen teils auf ihren mitgebrachten Bierkisten, die sie im Lauf der Nacht leeren“, berichtet ein Anwohner.

Die Forderungen „Wir würden uns wünschen, dass die Außenbewirtung spätestens um 22 Uhr aufhört“, sagt Muyzers. Außerdem beschwert er sich über die Sondernutzungsgenehmigung, die es dem Zapotex ermöglicht, vor der Kneipe vier verkürzte Brauereibänke aufzustellen (siehe Info). „Das ist ein Bürgersteig, da hat Außenbewirtung nichts zu suchen!“ Von der Stadt fordert Muyzers verschärfte Lärm-Kontrollen durch das Ordnungsamt – sowohl des Verkehrs als auch der Menschen draußen auf dem Platz. Von den Gastronomen erwartet er, dass sie die Bewirtung der Menschen auf dem Platz außerhalb des Terrassenbereichs einstellen und ihre Gäste zur Ruhe rufen.

Die ansässigen Gastronomen bestätigen, dass rund um den Pferdemarkt mehr los sei. „Es hat einen Generationswechsel gegeben“, sagt Bernd Krier, Inhaber des Zapotex. Die Zahl der Leute, die im Sommer lieber draußen sitzen, habe sich erhöht, und die Sitzsteine auf der Verkehrsinsel würden tatsächlich gut angenommen. „Auf dem Platz haben wir kein Hausrecht, dort können wir nicht agieren“, erklärt er. „Aber wir sind bemüht, nach 24 Uhr keine Getränke mehr rauszugeben.“

Die Situation der Anwohner kann Krier nachvollziehen. Aber: Die Gastronomie am Pferdemarkt bestehe seit mehr als 100 Jahren, natürlich sei in der Nähe von Kneipen mehr Krach. „Wenn ich gerne Stadtflair habe und da hinziehe, dann muss ich damit leben“, sagt Krier. Sicher habe sich die angespannte Situation unter Corona und den längeren Terrassenöffnungszeiten verschärft. „Aber“, sagt er, „wir brauchen die Genehmigung bis 24 Uhr. Sonst sind wir nicht mehr existenzfähig.“ Er schlägt vor, sich mit allen Betroffenen an einen Tisch zu setzen.

Auch Jockel Ternes kann den Ärger der Anwohner verstehen. Der Inhaber des Chrome sowie von Lucky’s Luke in Trier-West ist nicht nur Gastronom, sondern auch Vermieter von Wohnungen über dem Chrome. Schon deshalb verstehe er beide Seiten. „Wir geben keine Getränke raus“, sagt er, und sein Türsteher achte darauf, dass Gäste nichts mit rausnähmen. Das ändere aber nichts daran, dass sich zeitweise mehr Leute auf dem Pferdemarkt aufhielten als in den Kneipen.

„Das hängt auf jeden Fall mit Corona zusammen. Irgendwo müssen die Leute ja hin.“ Die Clubs seien zu oder hätten weniger Platz, dadurch verlagere sich vieles in die Innenstadt. Und das könnten die Kneipen nicht auffangen.

„Die Gastronomie in Trier ist ein gut funktionierendes System, das durch Corona komplett aus der Bahn geworfen wird.“ Jeden Abend ab etwa 21 Uhr müssten sie Gruppen an der Tür abweisen. Normalerweise passen ins Chrome rund 100 Menschen. Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown darf Ternes nur noch 48 Sitzplätze anbieten. „Das führt dazu, dass gerade bei warmem Wetter sich die Leute ihre Getränke mitbringen und auf die Steine auf dem Pferdemarkt setzen. Die Menschen haben das Bedürfnis, ihre Sozialkontakte zu pflegen – trotz Corona“, sagt er. „Hoffen wir, dass Corona bald Geschichte ist.“

Das hofft auch Petra Khan, die gemeinsam mit ihrer Familie das Newton‘s Tag- und Nachtcafé unterhalb der Treviris-Passage betreibt. Sie bestätigt, dass durch die Corona-Auflagen – geschlossene Diskotheken und reduzierte Gästezahl in den Bars – mehr Menschen draußen unterwegs seien. „Die Leute wissen nicht, wo sie hingehen sollen“, sagt Khan. Neben dem Palastgarten, der Basilika und der Porta Nigra habe sich auch der Pferdemarkt zu einem Hotspot für junge Leute entwickelt. Das ganze Treviris-Geschehen habe sich tagsüber und nachts verstärkt, und es gebe mehr Polizeieinsätze. „Aber die sind nicht von unseren Gästen verschuldet“, betont Khan. Das Newton’s halte sich an die Vorschriften: „Um 24 Uhr ist unsere Terrasse leer.“

Der Trierer Polizei sei der Pferdemarkt nicht als Hotspot bekannt, sagt Pressesprecher Karl-Peter Jochem. Grundsätzlich sei es in der Trierer Kneipenszene so wie anderswo auch: „Je mehr Alkohol getrunken wird, desto mehr Ärger gibt es.“ Das gehe von Ruhestörungen über Sachbeschädigungen bis hin zu Diebstahls- oder Körperverletzungsdelikten. Zu Anzahl und Umfang von Einsätzen speziell am Pferdemarkt könne die Polizei keine gesicherten Angaben machen. Diese würden nicht erfasst. Der Platz sei aber weder durch eine hohe Zahl an Einsätzen noch durch Bürgerbeschwerden bisher als problematisch aufgefallen.

Allerdings sei für Ruhestörung die Stadt Trier zuständig. Und der ist der Platz durchaus bekannt: „Im Bereich des Pferdemarktes kommt es jährlich in den Sommermonaten zu häufigeren Lärmbeschwerden“, teilt Pressesprecher Ernst Mettlach auf TV-Anfrage mit. Verursacher seien aber nicht immer die Gaststätten, sondern auch Menschen, die sich auf dem Pferdemarkt aufhielten.

Dennoch hat die Stadt auf die Beschwerden der Anwohner reagiert: Der Pferdemarkt werde nahezu jede Nacht vom kommunalen Vollzugsdienst besucht, wie Stadt-Pressesprecher Mettlach mitteilt. Zudem hätten Gespräche beziehungsweise Belehrungen mit den Gastronomen stattgefunden, und es habe eine Besprechung des Ordnungsdezernenten Thomas Schmitt mit der Polizei und dem Ordnungsamt gegeben. Das Ergebnis: „Eine besondere Häufung auf dem Pferdemarkt im Vergleich zu vergangenen Jahren können wir nicht bestätigen.“ Auch könne keine besondere Auffälligkeit gegenüber anderen Plätzen in der Innenstadt festgestellt werden. Aber auch die Stadt räumt ein: „Sicherlich findet dieses Jahr generell mehr öffentliches Leben auf den Straßen statt, weil Clubs und Diskotheken geschlossen sind.“