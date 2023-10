Konzert Atlantis: Wie zwei Brüder den Mythos musikalisch zu neuem Leben erwecken

Sie haben es einfach drauf: Zum 14. Mal sichern sich die Amigos Platz eins in den deutschen und österreichischen Album­charts. Sie stoßen dabei unter anderen die Toten Hosen und Rammstein von den Spitzenplatzierungen. Auch die „Für unsere Freunde“-Tour, auf der sie etwa ihre aktuelle Single „Pharao“ aus dem neuen Album „Atlantis wird leben“ präsentieren, war und ist ein riesiger Erfolg. Sie wurde als letzte große Solo-Tournee angekündigt. Das erfolgreichste Schlagerduo Europas will mit allen Fans noch einmal richtig feiern. Am Samstag taten sie dies in der Trier Europahalle in einem vollen Saal mit gut 700 Besuchern.