Meinung Schlechte Kommunikation führt zu berechtigten Fragen

Newel liegt am nördlichen Rand des Kreises Trier-Saarburg. Es ist nur über eine Bundesstraße erreichbar. Ist diese blockiert wegen einer Unwetterkatastrophe oder eines Unfalls, wird es komplizierter dorthin zu kommen. Dieses Argument gegen die Einrichtung eines Führungs- und Lagezentrums zieht. Die anderen Argumente in dem Gutachten nicht. Zumindest muss sich das Ingenieurbüro vorwerfen lassen, in Bezug auf die Glasfaseranbindung nicht gut recherchiert zu haben.