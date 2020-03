Service : Kontakt zur Arbeitsagentur nur per Telefon und online

Kontakt zur Arbeitsagentur nur per Telefon und online

So wie die Trierer Agentur für Arbeit bleiben auch alle ihre Dienststellen in der Region und bundesweit ab Mittwoch, 18. März, geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Foto: friedemann vetter (ve._), Friedemann Vetter

Trier Bundesweit bleiben alle Arbeitsagenturen und Jobcenter ab heute geschlossen. Dienstleistungen werden weiterhin erbracht.

Die Agentur für Arbeit Trier samt aller Dienststellen in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel bleiben ab Mittwoch, 18. März, vorübergehend geschlossen. „Wir haben eine Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der vorübergehenden Schließung wollen wir zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen,“ sagt Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier.

Keine finanziellen Nachteile Persönliche Gespräche entfallen. Für alle Termine gilt: Kundinnen und Kunden müssen den Termin nicht absagen. Es entstehen ihnen dadurch keine finanziellen Nachteile. Auch gibt es keine Rechtsfolgen und Sanktionen. Fristen in Leistungsfragen werden vorerst ausgesetzt. Die Kundinnen und Kunden erhalten rechtzeitig eine Nachricht, wenn sich diese Regelungen ändern.

Kontakt per E-Mail oder Telefon Alle Anträge, wie auch die Arbeitslosmeldung, können online über die E-Services unter www.arbeitsagentur.de beziehungsweise telefonisch gestellt werden. Die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit stehen Bürgern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung und beantworten alle relevanten Fragen.

Jobcenter-Hotlines in der Region Auch die Jobcenter der Region haben Rufnummern für dringende Anliegen eingerichtet: ▶Jobcenter Bernkastel-Wittlich: 06571/9701-10.

▶Jobcenter Bitburg-Prüm in Bitburg: 06561/9676-72 (Leistung) und -73 (Vermittlung).

▶Jobcenter Bitburg-Prüm in Prüm: 06551/9527 -72 (Leistung) und -73 (Vermittlung).

Wer Unterlagen einreichen muss, kann diese in die Hausbriefkästen einwerfen. Sie werden täglich mehrmals geleert.

In dringenden Notfällen stehen die Berater der Agentur für Arbeit auch für persönliche Kontakte zur Verfügung. Die Dringlichkeit sollten Bürger zunächst per E-Mail oder telefonisch über eine der zur Verfügung stehenden Rufnummern klären. Je nach Erfordernis vergeben daraufhin die Mitarbeiter der Arbeitsagentur konkrete Termine zur Vorsprache. Bürger sollten zudem die Hinweisschilder an den jeweiligen Dienstgebäuden beachten.