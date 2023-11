Neue Anlaufstelle für Weinliebhaber Wachenheim lässt im Bobinet-Quartier die Korken knallen

Die Schloss Wachenheim AG ist vor allem für ihre Sekte bekannt, die in vielen Regalen der Supermärkte zu finden sind. Was weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass die AG auch Weine direkt den Endverbraucher anbietet. Nun auch in Trier. Der Vino-Weinmarkt – die Wachenheim AG hat die Handelskette 2019 übernommen – hat einen neuen Laden im Bobinet Quartier (Im Speyer 23) eröffnet. Im Markt hat der Kunde eine große Auswahl an regionalen und internationalen Weinen. Zudem werden auf den Wein abgestimmte Feinkostartikel angeboten. Die Preisspanne der Weine liegt zwischen sechs und 20 Euro.