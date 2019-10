Kompromisse sind auch bei Kulturprojekten wie der Sanierung des Stadttheaters unvermeidbar. Diese mit der dringend notwendigen Generalüberholung der Tufa zu koppeln, war eine gute Idee, auch wenn dort die Schmerzen angesichts des deutlich reduzierten Raumprogramms für den Anbau ungleich schwerer zu ertragen sind.

Die Leidenszeit wird vermutlich doppelt so lange dauern wie beim Theater selbst, das drei Jahre mit Provisorien überleben muss. Es ist eng, es wird noch enger: Die freie Kulturszene muss sich deutlich länger auf noch schwierigere Verhältnisse einstellen. Sie wird das hinnehmen in der Hoffnung, am Ende deutlich bessere Räumlichkeiten nutzen zu können.

Von den Menschen in Trier wird ihr Theater in diesen Tagen geliebt wie selten davor. Den Kritikern an dem 50 Millionen Euro teuren Sanierungsprojekt fällt es derzeit schwer, Gehör zu finden. Diesen Rückenwind der ausverkauften Vorstellungen und Konzerte muss die Stadtverwaltung nutzen, um die Sache nun in Fahrt zu bringen. Sechs Monate Verzögerung sind genug. Möge das Land keine weiteren Barrieren in den Weg legen. Bedanken wird sich dafür auch die freie Kulturszene.