Comedy : Jubel für Ralf Schmitz in Trier: Von „Schmitz komm raus“ über „Verschmitzt“ zu „Schmitzefrei“ (Fotos)

Foto: Fabian Pütz 9 Bilder Ralf Schmitz mit „Schmitzefrei“ in der Europahalle Trier

Trier Ralf Schmitz ist am Samstagabend vor 1200 Zuschauern in der Europahalle Trier aufgetreten. Einige davon holte der quirlige Comedian aus dem Rheinland für seine Show „Schmitzefrei“ auf die Bühne.

Mehrmals wurde Ralf Schmitz’ geplante Show in Trier über einen Zeitraum von gut zwei Jahren verlegt wegen der Corona-Pandemie. Nun war es doch so weit: Kurzfristig in der Europahalle statt der Arena Trier hielt nichts mehr den Auftritt des Leverkusener Comedians mit der kindlichen Ader und der schnellen Zunge auf. 1200 Besucher – und damit ein voller Saal – sind dem Ruf seines aktuellen Programms „Schmitzefrei“ gefolgt und waren begeistert.

Der 47-jährige Musiker, Moderator, Synchronsprecher, Schauspieler und Autor ist dem deutschen Fernsehzuschauer seit Jahren ein Begriff und bekannt aus Formaten wie „Genial daneben“, „Schillerstraße“ und den „7 Zwerge“-Kinofilmen. Mit seinem rasanten wie genialen Mix aus Stand-up, Sketchen, Improvisationsnummern und Physical Comedy schafft er es immer wieder, der Menge kräftig einzuheizen. So auch mit seinem aktuellen Programm, mit dem er seit diesem Jahr wieder offiziell auf Deutschland-Tournee unterwegs ist.

Schauspieler Ralf Schmitz hat mit seinem neuen Programm „Schmitzefrei“ in Trier für reichlich Lacher gesorgt. Foto: Fabian Pütz

„Auf der Bühne zu stehen ist für mich wie Urlaub“, sagt Ralf Schmitz während der Show. „Euer Gelächter ist meine Paella-Pfanne, euer Applaus mein Infinity­pool. Leider ist echter Urlaub dafür meistens harte Arbeit.“ Wer mal ein altes Programm von Schmitz gesehen hat, weiß: Er generiert Humor gerne mal durch Situations­komik und spontane ungeplante Momente des Fremdschämens. Sie kommen insbesondere dadurch zustande, dass ahnungslose und teilweise etwas überforderte Zuschauer auf die Bühne gelockt werden. Als Teil eines vom Künstler inszenierten Frage-und-Antwort-Spiels werden sie der Lächerlichkeit preisgegeben.

Beim ersten Spiel erwischt es Katrin aus dem Publikum. Ralf spielt ihr ein Szenario vor, dass ihr perfekter Sommer- oder Winterurlaub sein könnte. Und je nachdem, ob er mit seinen Vermutungen richtig liegt, soll die junge Frau hupen (falsch) oder klingeln (richtig). Das kam gut an.

In gewohnter Schmitz-Manier sprüht der Auftritt geradezu vor lustigen Imitationen deutscher Fernsehklassiker, schlechten Wortspielen, ebenso originellen wie verrückten Show­einlagen und Schenkelklopfern auf Kosten ahnungsloser Zuschauer: Ob er die Bestenliste des Publikums aus 20 Jahren Musikgeschichte pantomimisch nachspielt oder ein Pärchen auf köstlich trierische Art bei einer Weinprobe im Zug von Koblenz nach Trier imitiert. Melissa aus Bitburg kommt auf der Bühne groß raus. In diesem Szenario spielt Schmitz einen durchgeknallten Typen im Hasenkostüm und sie eine Besucherin am Skilift, die von ihm angebaggert wird.

Die Zuschauer sind stets begeistert, und seine Fans fressen ihm aus der Hand. Wie anstrengend die vergangenen Wochen auch gewesen auch sein mögen: Schmitz’ wahnwitzige Urlaubs­erfahrungen helfen dem müden Zuschauer, für ein paar Stunden die knallharte Woche zu vergessen. Etwa, wenn der elektrisierende Comedy-Rührbesen auf seine unvergleichliche Art und Weise ein „Pottpüree“ aus absurden aber wiedererkennbarer Figuren, Mini-Sketchen, improvisierten Glanzlichtern und krassen Parodien zaubert. Dabei reiht sich eine gnadenlose Pointe an die nächste, bis alle leergelacht, aber herrlich erfrischt in den Alltag zurückkehren und sich. Mancher wird sagen: „Das war endlich mal eine willkommene Pause im gnadenlosen Uhrwerk der Zeit.“

In der Theorie klinge Urlaub immer nach einer guten Sache, sagt Ralf Schmitz, „erinnert dann leider nur in der Praxis oft an das Leben nach der Zombie-Apokalypse: Denn alle wollen dein Hirn fressen“.

Neben seinen (un)freiwilligen Teilnehmern oder „ahnungslosen Opfern“ aus dem Publikum hat er sich zur Verstärkung der Show­elemente diesmal noch einen Gast-Pianisten mit ins Boot geholt. Dieser kam für einige Spezial­effekte zum Einsatz. Und Harald aus dem Bühnenteam darf Ralf Schmitz als Puppenspieler noch einmal peinlich berührt über die Bühne führen, nachdem die letzten Rufe nach einer Zugabe erschallt sind.

Die drei Damen, die im Lauf des Abends auf die Bühne geholt wurden, bekommen für ihren Mut als Dankeschön noch einen kleinen Gutschein. Für die nächste Ralf-Schmitz-Show ihrer Wahl erhalten sie freien Eintritt. Dafür kann man sich schon einmal etwas durch den Kakao ziehen lassen.