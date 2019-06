Bildung : Schmöker und Spannung beim Stadtlesen

Trier Der Domfreihof verwandelt sich vom 13. bis 16. Juni beim sechsten Trierer Stadtlesen-Festival wieder in ein Open-Air-Lesezimmer Mehr als 3000 Bücher aller Sparten sowie Sitzsäcke und Hängematten laden zum Schmökern und Entspannen ein.

An Wochenende steht das „Lesen in der Familie“ im Zentrum: Der Samstag beginnt mit einer Lesung aus dem beliebten Kinderbuchklassiker „Der Regenbogenfisch“, die in Deutsch und Arabisch vorgetragen wird. Danach wird die Geschichte in weiteren Sprachen vorgestellt.