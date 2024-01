Pflegedienste, Schulen, Notfallaufnahmen, Verkehr Winterwunderland in Trier und dem Umland: Von „Oh, wie schön“ bis ganz schön nervig

Gegen Mittag hatten sich am Donnerstag die Schneewolken ausgeschneit und Wintersonne und blauer Himmel sorgten für ein Winterwunderland, wie es insbesondere in Trier selten ist. Hangwiesen, zum Beispiel auf der Korlinger Höhe, verwandelten sich in Schlittenparadiese. Auf den – auch in Trier übrigens ungeräumten – Nebenstraßen trafen sich Nachbarn zum Schneeschippen und Kinder zum Schneemannbauen.