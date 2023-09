Tragischer Todesfall Schock bei der Berufsfeuerwehr Trier: 38-Jähriger stirbt im Bereitschaftsdienst

Marcel Cordie, Wehrführer in Zemmer-Rodt, hat zur Unterstützung für die Familie ein Spendenkonto eingerichtet. Dort sind innerhalb von nur 24 Stunden bis zum Freitagnachmittag über 52.000 Euro Spenden zusammengekommen. „Er war durch und durch Feuerwehrmann, vor allem aber auch ein Familienmensch“, schreibt Cordie in dem Aufruf zum Spenden auf der Spendenplattform gofundme. „Er hat sich überall, wo er nur konnte, mit eingebracht und immer seine Hilfe angeboten. Das Ganze lässt sich nicht in Worte fassen und es ist noch immer unvorstellbar.“