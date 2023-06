Am Waldrand Baum fällt um und landet in einem privaten Swimmingpool in Schöndorf

Lindemanns ist erleichtert. Tagsüber plantschen seine beide Kinder mit ihren Freunden in dem Pool. Was wohl hätte passieren können, wäre der Baum mitten am Tag ins Wasser gestürzt? Sebastian Lindemanns sagt: „Wenn der Baum tagsüber in den Pool gestürzt wäre, wäre die Sache wohl nicht so glimpflich abgelaufen. Meine Frau und ich sind froh, dass sonst nichts passiert ist.“