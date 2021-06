Verkehr : Kein Durchkommen mehr Richtung Thebäerstraße

Neue Regel für die Schöndorfer Straße in Trier Foto: TV/Schaal, Rebecca

Trier Nach mehr als 20 Jahren Kamps ändert sich die Verkehrsführung in der Schöndorfer Straße.

Die Schöndorfer Straße in Trier-Nord ist zwischen den Einmündungen Thebäerstraße und Reichsabtei ab sofort nur noch eine Einbahnstraße in Richtung Reichsabtei. Das hat die Stadtverwaltung Trier mitgeteilt. Die Regelung soll zur Verkehrsberuhigung und Erhöhung der Fußgängersicherheit beitragen. Dabei wird der Radverkehr im Gegenverkehr zugelassen. Der Ortsbeirat Trier-Nord hatte dies bereits im Oktober 2018 angeregt.

Bereits im Jahr 2004 hatte eine Anwohnerinitiative dem damaligen Baudezernenten detaillierte Pläne vorgelegt, um den Verkehr im Viertel zu bändigen. Das wurde damals jedoch vom Stadtrat abgelehnt. Begründung: In der Thebäerstraße sei eine Spedition ansässig, die dann ihr Gelände nicht mehr anfahren könne, hieß es damals. Die Spedition gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Etwas an der Situation hatte das bisher nicht geändert.

Die Schöndorfer Straße verläuft durch ein Wohngebiet und wird laut Verwaltung dennoch oft genutzt, um die Ampeln der Roonstraße zu umgehen. In der Schöndorfer Straße befindet sich auch die Bischöfliche Förderschule St. Josef und in unmittelbarer Nähe die Privatschule St. Maximin. In dem Quartier sind daher viele Schüler zu Fuß unterwegs, die besonders geschützt werden müssen.