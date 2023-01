Gastronomie & Hotellerie : Schöne Aussicht in Trier: Wie der neue Pächter richtig Leben in den Laden bringen will

Neuer Chef im Hotel-Restaurant Zur schönen Aussicht auf dem Trierer Markusberg: Ilhan "Alex" Özbek. Foto: Roland Morgen

Trier-West/Markusberg Sind in diesem Fall aller guten Dinge vier? Seit 2016 haben drei Pächter des Hotel-Restaurants auf dem Trierer Markusberg aufgegeben. Nun will ein bekannter Weststadt-Wirt für Kontinuität sorgen.

Die Nachricht, dass Ilhan Özbek der „Neue“ im Hotel-Restaurant Zur Schönen Aussicht ist, dürfte noch keinen großen Aha-Effekt auslösen. „Klar, mich nennen ja alle auch nur als Alex. Das ist mein Spitzname“, lacht der 39-Jährige. Alex? Ja, da macht’s klick. Den kennt man als Wirt der früheren Kiez-Kneipe Zum Treppchen an der Trier-Wester Bahnrampe oder des Gasthauses Junkes in Euren. Bei Junkes steht man derzeit vor verschlossener Tür. Das sei aber nur vorübergehend, versichert Özbek. Aktuell will er sich auf sein zweites Gastro-Standbein konzentrieren: die Schöne Aussicht.

Dort oben auf dem Markusberg ist er der vierte Betreiber binnen sieben Jahren. Vorgänger Jonny Pagen (24) hat im vergangenen Sommer nach nur einem Jahr aufgehört. „Er hatte nicht zuletzt wegen Corona schwere Zeiten. Wir haben uns einvernehmlich getrennt“, erklärt Frank Urbanek (47), dem das Traditionslokal seit 2014 gehört.

Zur schönen Aussicht: Was Ilhan „Alex“ Özbek anders machen will

Zwischen Mariensäule und Mohrenkopf gelegen: das Hotel-Restaurant Schöne Aussicht auf dem Markusberg über der Trierer Weststadt. Foto: Roland Morgen

Während Pagen nun in der Schweiz seinem erlernten Beruf als Koch nachgeht, will Nachfolger Özbek wieder „so richtig Leben in den Laden bringen“. Die derzeitige Startphase sei noch kein Maßstab: „Jetzt sind wir vor allem für die Hotelgäste da und haben erst mal nur eine kleine Speisekarte.“

Überhaupt habe es ihn gereizt, auch mal ein Hotel zu betreiben: „Das ist etwas Neues für mich. Ich habe viel Freude daran“, sagt der gebürtige Türke, der seit 2003 als Gastronom in Trier arbeitet. Die Schöne Aussicht hat 14 Hotelzimmer – und in der Gaststätte 80 Plätze und weitere rund 50 draußen auf der Terrasse, die neue Tische und Stühle erhalten wird. Spätestens ab Frühsommer werde „der Laden brummen“, hofft Özbek und setzt dabei vor allem auf seinen Bruder Tamer. Der 36-Jährige hat in den vergangenen Jahren mit einem Partner ein Steakhaus in Paris betrieben. In einigen Wochen werde er nach Trier wechseln und sein Know-how in die Mission „Wiederbelebung der Schönen Aussicht“ einbringen.

Dann werde das bisherige Speisenangebot (Pizza, Pasta-Flieten, Schnitzel) um ein großes Steak-Angebot erweitert. Der Clou: Die Gäste können ihr Fleisch selbst zubereiten und direkt auf Kohleglut grillen: „So etwas gab es in Trier noch nicht.“

Doch das Lokal solle nicht nur Steak-Fans anziehen. „Wir hoffen natürlich auch, dass Spaziergänger und Wanderer zu uns kommen und natürlich die Trier-Wester, die Palliener. Wir haben auch viel Platz für Familien- und Vereinsfeiern“, betont Ilhan Özbek, der mit Frau Fatma und den drei Kindern im Eigenheim im Trier-Eurener Ortsteil Herresthal wohnt.