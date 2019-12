Impuls und Austausch : Krippenfahrt von Trier nach Vallendar

Trier Das Schönstattzentrum Trier bietet am Sonntag, 29. Dezember, eine Krippenfahrt nach Vallendar an. Seit 1997 machen sich Jahr für Jahr Jung und Alt auf den Weg, um in der Anbetungskirche auf Berg Schönstatt/Vallendar die liebevoll gestaltete Krippe anzuschauen und bei den „10 Minuten an der Krippe“ dabei zu sein.

Von red

Am 29. Dezember fährt von Trier-Süd ein Kleinbus nach Vallendar-

Schönstatt. Es stehen auf dem Programm: Krippenbesuch und Feier der heiligen Messe, Teilnahme an den „10 Minuten an der Krippe“, Impuls und Austausch, Mittagessen und Stärkung bei Plätzchen und Tee.