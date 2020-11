Kirche : Schönstattzentrum Trier im Advent

Trier (red) In diesem Jahr laden Schönstattzentrum und KEB Trier ein zu einer coronakonformen, vorweihnachtlichen Besinnung. Bei maximal acht Personen ist die Einhaltung der Hygienebestimmungen gewährleistet.

Luftreinigungsgeräte sorgen zusätzlich für die Sicherheit. Die Gottesdienste mit Impuls, Austausch und Musik finden am 1./2./3./8./10. Dezember von 14 bis 17.30 Uhr statt. Kosten: 10 Euro. Anmeldung mit Name, Wohnort, Telefonnummer fünf Tage vor der Veranstaltung an: Schönstattzentrum, Reckingstraße 5, 0651/39984, E-Mail: schoenstattzentrum-trier@t-online.de.