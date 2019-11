Workshop : Alles über faire Schokolade in Trier

Trier Die KSJ (Katholische Studierende Jugend) veranstaltet am Sonntag, 17. November, von 16 bis 19 Uhr einen fairen Schokoladenworkshop in der Weberbach 72 in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Im Workshop können Jugendliche ab zwölf Jahren selbst Schokolade herstellen, erfahren etwas über den Anbau von Kakao, die Arbeitsbedingungen und wie ein fairer und nachhaltiger Schokoladenkonsum funktioniert.