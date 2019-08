Handwerk : Schornsteinfeger sammeln 7777 Euro für krebskranke Kinder

Trier Die Innung der Schornsteinfeger in Trier appelliert an ihre Mitglieder, weiter auszubilden. Sie sieht einen Trend gegen Feuerstätten und Schornsteine.

In den kommenden sieben Jahren geht ein Drittel der Schornsteinfeger-Betriebsinhaber in Rheinland-Pfalz in den Ruhestand. Landesinnungsmeister Michael Bauer hat auf der Jahreshauptversammlung an die Mitglieder appelliert, weiter auszubilden. „Schon jetzt stehen nicht mehr genügend Bewerber für die Kehrbezirke zur Verfügung“, so Bauer. Innungsobermeister Klaus Kwiatkowski und Bärbel Schädlich, Hauptgeschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg, dankten daher Lehrlingswart Kai Stürmer und weiteren Kollegen für ihre gute Arbeit.

Kwiatkowski berichtete von einem ereignisreichen Jahr. Ständig müsse „das Handwerk gerettet werden“ und Neues ersonnen werden. Kwiatkowski berichtete auch von einem Trend gegen Feuerstätten und Schornsteine. Stürmer sprach über Werbetage, Ausbildungsbörsen und Schulkooperationen. Die Werbetage in den Schulen würden je nach Veranstaltung 20 bis 30 Gespräche mit Jugendlichen bringen. Der Ausbildungsprozentsatz in Trier sei sehr gut bei den Schornsteinfegern, laut Stürmer der höchste in Deutschland. Ein Drittel der Betriebe der Innung bilden aus. Aktuell gibt es 28 Auszubildende. Mancherorts würden Lehrlinge allerdings auch als billige Arbeitskräfte benutzt, so Stürmer. Das will er in Zukunft nicht mehr hinnehmen.