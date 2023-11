Gedenken Schüler aus Schweich zeigen Zivilcourage

Das Schweicher Musikprojekt Das „Meet Klezmer“ gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unter Initiator Helmut Eisel war schon seit Wochen geplant, der Termin gesetzt. Dann kam der Überfall der Hamas auf Israel. Und damit gewann die Thematik an neuerlicher Brisanz. Die Schweicher Schülerinnen und Schüler bewiesen Zivilcourage und traten dennoch in der Synagoge auf, um die Ergebnisse ihrer wochenlangen Proben vorzustellen – unter Polizeischutz „wegen der besonderen politischen Situation“, so Eisel.