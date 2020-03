Kostenpflichtiger Inhalt: SCHULE : Jetzt erst recht: Abi mit Papphut statt im Ballkleid

Trotz geplatzter Abifeier: Diese frisch gebackenen Abiturientinnen stoßen auf das bestandene Abitur an: Lavinia Tacke, Kim Brunner, Giovanna Lauer, Elisa Zonker, Sophie Tapp. Foto: Wonnebauer

Trier/Saarburg Schüler der 13. Jahrgangsstufen in Trier lassen sich von der Absage aller Veranstaltungen nicht entmutigen. Nach dem mündlichen Abitur, das in dieser Woche läuft, entfallen zwar die klassischen Abschlussbälle. Doch die jungen Leute nehmen es mit Humor.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Wonnebauer

„Die mündlichen Abiturprüfungen finden statt. Abistreich und Abiball fallen aus, da die Schulen geschlossen werden“, tippt Anne-Sophie Andries in ihr Smartphone und drückt auf „Senden“. Was folgt, ist eine regelrechte Explosion im Gruppenchat des aktuellen Abiturjahrgangs am Trierer Angela-Merici-Gymnasiums.

Das war am Freitag voriger Woche. Da der Schulunterricht für die Abiturientinnen bereits am 5. März geendet hatte, stand Andries mit der Schulleitung in Kontakt und musste ihrem Jahrgang die Nachricht via WhatsApp übermitteln.

Logo Mutmacher PRINT. Foto: TV/Schramm, Johannes

Info Eine Mutter ruft zum virtuellen Feiern auf (cus) Heike Fröhling, Mutter eines Abiturienten am Humboldt-Gymnasium Trier (HGT), meldet sich am Mittwochmorgen in der TV-Redaktion. Ihr Anliegen: Trotz Corona solle die Leistung der Absolventen nicht untergehen, sondern gewürdigt und auch gefeiert werden. Ihre Idee: Auch virtuell lässt sich Gemeinschaft erleben. Die Schüler könnten sich im festlichen Abi-Outfit fotografieren (lassen) und die Bilder unter

#coronabi auf Twitter hochladen. Zu einer vorher vereinbarten Uhrzeit an einem bestimmten Tag (zum Beispiel fürs HGT am Freitag um 17 Uhr) könnten sie auf der Online-Plattform eine Art virtuelle Party feiern, während sie zu Hause jeweils im engen Familienkreis eine gemeinsame Playlist des Jahrgangs hören. Wir berichten im Trierischen Volksfreund gerne über Abi­turienten anderer Schulen, die Ähnliches vorhaben. Bitte mailt uns eure Ideen an

echo@volksfreund.de

„Erstmal waren alle enttäuscht und traurig“, erzählt sie. „Niemand mag schließlich ein ‚offenes Ende‘.“ Eine Abiturientin berichtet: „Ich hab’ den ganzen Tag geheult.“

Vielen Mitschülerinnen ging es genauso. Auch, wenn die Maßnahme abzusehen gewesen sei, habe man gehofft, dass es wenigstens die Abiturfeier nicht treffen würde, erzählt Lavinia Tacke.

Auch an den anderen Gymnasien in der Region ist die Enttäuschung über die abgeblasenen Festivitäten groß. Lisa Hettinger vom Gymnasium Saarburg erzählt, sie habe die Maßnahme zunächst als übertrieben empfunden. Für den Abiball hatten die Abiturienten zahlreiche filmische, musikalische und tänzerische Beiträge aufgenommen und einstudiert. Geleistete Anzahlungen für die Location und den Abistreich hoffen sie nun zurückzuerhalten.

Mittlerweile kann Hettinger die Vorkehrungen verstehen. „Es ist besser so“, sagt sie. Die Gesundheit gehe schließlich vor. Insbesondere auf die Immunschwächeren müsse in dieser Situation Rücksicht genommen werden. „Wir werden eine Lösung finden, wie wir die Zeremonie würdig nachholen können“, ist sich die Saarburger Abiturientin sicher und hofft auf eine feierliche Zeugnisübergabe Anfang Mai.

Im „13er-Stufenchat“ des Angela-Merici-Gymnasiums versuchten die Abiturientinnen, die Situation mit Humor zu nehmen. Unter anderem kam der Vorschlag, das Abiturmotto in diesem Jahr zu ändern: „Coron-Abi 2020: 13 Jahre Schule und immer noch in Quarantäne“.

Immerhin konnten die mündlichen Abiturprüfungen am Montag und Dienstag stattfinden. Da die Landesregierung entschieden hatte, die Schulen in Rheinland-Pfalz ab Montag zu schließen, wurden jedoch alle Prüflinge gebeten, sich nicht länger als erforderlich im Schulgebäude aufzuhalten und dieses nach Abschluss der Prüfung zu verlassen.

Die Motivation zum Lernen war in den Tagen vor der Prüfung bei vielen Abiturientinnen getrübt. „Es war schwierig, sich zum Lernen aufzuraffen“, erzählt Kim Brunner. Niemand habe mehr Lust zum Lernen gehabt, es sei schwergefallen, sich zu konzentrieren. „Auch wenn man weiß, dass man nicht auf die Abiturfeier, sondern auf die Allgemeine Hochschulreife hinarbeitet, war das ein echter Rückschlag“, erinnert sich Giovanna Lauer.

Anne-Sophie Andries kann ihre Mitschülerinnen gut verstehen. Dennoch hat sie sich vorgenommen, bei der mündlichen Prüfung ihr Bestes zu geben. „Corona hin oder her“, sagt die 18-Jährige.

Was hat den Abiturientinnen schließlich doch Kraft geschenkt? „Der Zusammenhalt unserer Stufe hat uns Mut gemacht“, sagt Lavinia Tacke. Die widrigen Umstände hätten die Abiturientinnen noch enger zusammengeschweißt. Zudem hatten die Stufensprecherinnen eine kleine Überraschung für ihre Mitschülerinnen organisiert: 26 Lehrerinnen und Lehrer richteten den Abiturientinnen in Wort, Schrift und Bild aufmunternde Grüße aus und spornten zum Endspurt an. Das gesamte Kollegium zeigte sich unterstützend und mitfühlend. Viele Schülerinnen waren zu Tränen gerührt.

Nach den mündlichen Prüfungen am Dienstag freuen sich jetzt viele der Abiturientinnen über ihre guten Ergebnisse. Trotz abgesagten Abiturballs lassen sie sich die Feierlaune nicht nehmen: Mit Papphut statt im Ballkleid stoßen sie auf das bestandene Abitur an. Auf einen Ersatztermin für die Abiturfeier hoffen sie trotzdem. Wann und in welchem Rahmen, sei aufgrund der aktuellen Lage jedoch noch nicht abzusehen, heißt es bei der Schulleitung. „Gerade jetzt, da der Zusammenhalt so groß ist, wollen wir diesen feierlichen Abschied“, sagt Andries. Am liebsten mit Gottesdienst, Ballkleid und Sektempfang.

Sie hofft deshalb, dass sich alle an die Vorschriften halten, damit das Virus schnell bekämpft werden kann. Dazu zählt auch, von Corona-Partys und Rebellion im Sinne von Privatfeiern mit Versammlungen abzusehen.