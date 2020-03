Am heimischen Herd statt im Kochworkshop

Berufsschüler Nico bereitet am heimischen Herd gesunde Pizzini zu – als Hausaufgabe und als Teil des wegen der Coron-Krise ausgefallenen AOK-Kochworkshops. Foto: TV/BBS GuT

Trier Schüler der BBS für Gestaltung und Technik in Trier haben die gesunden Partyhäppchen aus den AOK-KLASSE!-Veranstaltungen zu Hause zubereitet.

Wegen der Corona-Krise mussten sämtliche AOK-Kochworkshops aus dem Volksfreund-Schulprojekt KLASSE! abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Gekocht wurde von den Berufsfachschülern BF1 Holz der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik in Trier trotzdem, allerdings zu Hause.

Die Rezepte mit Hilfestellungen sendete Lehrerin Anita Zender per E-Mail an die Schüler, und bei denen waren Gemüse-Pizzini und schokolierte Obstspieße besonders beliebt.

„Das Kochen hat mir Spaß gemacht und mich von Gedanken über das Coronavirus abgelenkt“, resümiert Berufsschüler Nico. Schwierig fand er das Ausrollen des Teigs für die Pizzini und das Zusammenstellen der Zutaten – doch auch hier wusste sich der Schüler aus Pluwig zu helfen. „Da ich nicht alles vorrätig hatte, habe ich das Rezept etwas verändert.“ So ersetzte er das Dinkelvollkornmehl durch normales Weizenmehl.

Seine Mitschüler Omid und Tim versuchten sich derweil an schokolierten Obstspießen – während der eine genau die im Rezept vorgeschlagenen Früchte (Ananas, Trauben, Äpfel und Bananen) verarbeitete, ersetzte der andere Trauben durch Erdbeeren. Auf Toppings wie gehackte Mandeln oder Kokosraspeln verzichteten beide. Eben je nach Geschmack – oder Verfügbarkeit. „Manche Sachen habe ich nicht bekommen, alles war leer gekauft“, betont Omid.

Doch nicht nur die Schüler der BF1 Holz setzten den kulinarischen Arbeitsauftrag, eines der AOK-Rezepte aus dem Kochworkshop zum Thema „Fingerfood und Partysnacks“ zu Hause nachzukochen, in die Tat um. Auch die begleitenden Lehrer Ralf Oetzel und Anita Zender machten mit. Bereits zum dritten Mal nehmen sie mit unterschiedlichen Klassen an den AOK-KLASSE!-Kochworkshops teil. Die Idee, dass jeder Schüler zu Hause etwas kocht, sollte für Abwechslung sorgen und die fachbezogenen Arbeitsaufträge, die die Schüler ohnehin per E-Mail erhalten, ergänzen.