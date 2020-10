Bildung : Sieg beim Landeswettbewerb Physik

Trier Drei Schüler des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier sind erfolgreich. Nur auf eins haben sie verzichtet.

Durch einen Preis in der ersten Runde in Klassenstufe 8 qualifizieren sich die Teilnehmenden für die zweite Runde in der 9. Klassenstufe. Nur mit einem ersten Preis gelingt die Qualifikation für die dritte und letzte Runde, die in der Klassenstufe 10 ausgetragen wird.