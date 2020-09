Corona-Fall : Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums Trier offenbar infiziert

Trier Wie der TV aus dem Umfeld des Friedrich-Spee-Gymnasiums erfuhr, gibt es dort einen ersten Corona-Fall. Ein Schüler der achten Klasse soll ich mit dem Virus infiziert haben.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Lehrer und Eltern wurden nach TV-Informationen am Samstagnachmittag informiert. Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg veröffentlichte am Samstag keine Pressemitteilung mit aktuellen Zahlen der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg.

Zuvor wurden bereits Corona-Fälle am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, der Grundschule am Dom, am Humboldt-Gymnasium und der Realschule plus in Ehrang gemeldet.