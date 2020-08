Digitales : Trierer Gymnasiasten gewinnen Preise bei Hackathon

Trier Das Team des Humboldt-Gymnasiums errang mit seiner First-Responder-App für schnelle Hilfe im Notfall einen ersten Platz.

Einen starken Auftritt haben die Schülergruppen beim ersten Trierer Healthcare-Hackathon (Veranstaltung zur Entwicklung von Softwareprodukten zu Themen aus dem Gesundheitswesen) hingelegt: Das Team des Humboldt-Gymnasiums Trier (HGT) schaffte mit seiner First-Responder-App für schnelle Hilfe im Notfall, die auf zahlreichen Schüler-Smartphones installiert werden kann, den ersten Platz in einer Challenge und gewann den Nachwuchspreis der Wirtschaftsförderung der Stadt Trier. Nun können 1500 Euro zur Weiterentwicklung der App investiert werden. Für den Healthcare Hackathon hatte die Wirtschaftsförderung mit dem Digital Hub Region Trier, dem Digital Health Hub, dem Medien-& IT-Netzwerk Trier-Luxemburg und der Lokalen Agenda 21 die Hacker-Szene in Trier zusam­mengebracht, um digitale Lösungen zur Digitalisie­rung der Gesundheitswirtschaft und zur Bewälti­gung des demografischen Wandels zu entwickeln und voranzutreiben. Zwei Tage trafen rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich im digitalen Raum aufeinander. Zwei Preise in weiteren Challenges gingen an das Max-Planck-Gymnasium (MPG) Trier: Die App „HandInHand“ soll im Sinne der Inklusion vor allem Senioren oder Menschen mit Handicap den Zugang zu Hilfsnetzwerken vor Ort ermöglichen. Eine weitere MPG-Gruppe entwickelte ein Konzept, wie mit Blick auf die Corona-Vorgaben nicht nur in Schulen Räume effizienter genutzt werden können. Dafür gab es den mit 500 Euro dotierten Nachwuchspreis der Krankenkasse IKK Südwest.