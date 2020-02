Trier Der 55. „Jugend forscht“ Regionalwettbewerb bot mit seinen mehr als 47 Projekten vor allem eines: Vielfalt. Von Physik bis Chemie – den kreativen Ideen der Jugend waren keine Grenzen gesetzt.

Würde man ohne Erklärung vor Anika Spiras Stand stehen, bräuchte man etwas länger, um das Projekt zu verstehen. Doch die sechzehnjährige Schülerin erklärt interessierten Besuchern des Jugend-forscht-Regionalwettbewerbs an der Trierer Hochschule gerne, was sie dort vor sich sehen. „Es ist ein wärmeleitfähiges Skoliose-Korsett. Die Stoffe haben eine kühlende Wirkung, damit man im Sommer nicht mehr so schwitzt.“, so die junge Erfinderin.