Schulprojekt : Mit Stämmchen fürs Leben lernen

Trier Nach einem Jahr zieht das Trierer Schülerunternehmen SiO12 Bilanz – Höhepunkt war der dritte Platz beim Landeswettbewerb.

„Nicht für die Schule, fürs Leben lernen wir.“ Dieser Spruch des römischen Philosophen Seneca hätte das Motto für SiO12 sein können. In ihrer Freizeit haben zwölf Zwölftklässler des Wirtschaftsgymnasiums der BBS für Wirtschaft Trier ein Jahr lang ihr eigenes Unternehmen geführt, haben einige anfängliche Schwierigkeiten meistern müssen - wurden am Ende aber mit dem dritten Platz beim Landeswettbewerb des bundesweiten JUNIOR-Projekts belohnt.

SiO2 ist die chemische Formel für Siliziumoxyd, ein Grundstoff der Glasherstellung. Und Weingläser waren das Kernprodukt von SiO12 (die zwölf steht für die Anzahl der Schüler und ihre Klassenstufe). Aus Weinreben und Weingläsern gestaltete das Schülerunternehmen dekorative „Stämmchen“, in verschiedenen Varianten wie dem Adventskranz, der Osteredition oder der „classic edition“ zum Selbstdekorieren. Insgesamt 62 dieser handgefertigten Stämmchen verkaufte das Schülerunternehmen, vorrangig an der BBS für Wirtschaft, dank des Einsatzes vieler Social-Media-Kanäle und ihrer Internetseite aber auch online.

Nach einem Geschäftsjahr zogen die Schülerinnen und Schüler nun ihre finale Bilanz. Auch wenn das Jahr aufgrund der höheren Produktionskosten mit einem leichten Minus endete, waren alle zufrieden, vor allem mit dem, was sie über das reine Geschäftsleben hinaus gelernt haben. „Kommunikation ist das A und O“, stellte Vorstandssprecherin Sina Eckloff fest. Anfangs gab es einige Disharmonien in der Gruppe, aber gemeinsam wurden schließlich alle Herausforderungen gemeistert. Und im Frühjahr präsentierte sich die Trierer Gruppe beim Online-Landeswettbewerb so gut, dass sie zum drittbesten Schülerunternehmen in Rheinland-Pfalz gekürt wurden.