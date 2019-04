Junge Leser stellen beim Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs in Trier ihre Fähigkeiten unter Beweis.

Ein Junge, der auf witzigste Art schwere Bürden meistert, eine Pferdeliebhaberin auf den Spuren eines dunklen Geheimnisses und ein abenteuerlustiger Magier mit seinen zauberhaften Büchern, die phantasievolle Welt des Hobbits und ein Skelettdetektiv, der so einige Abenteuer und Rätsel überwindet – all diese Bücherwelten werden von jungen Lesern vor einem aufmerksamen Publikum vorgetragen.

Im Rahmen des Vorlesewettbewerbs, der alljährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels abgehalten wird, findet der Bezirksentscheid in der Trierer Buchhandlung Mayersche Interbook statt, wo sechs Schüler aus Trier und Umgebung ihre Lesefähigkeiten zeigen und um den Einzug in die nächste Runde des Vorlesewettbewerbs in Mainz konkurrieren.

Die erste Runde des Wettstreits besteht daraus, drei Minuten aus einem selbstgewählten Wunschbuch zu lesen, welches die Teilnehmer für den Anlass vorbereitet haben. Deutliche Aussprache, ein angemessenes Tempo und korrekte Betonung – drei wichtige Komponenten.

Einige Zuhörer müssen sich beim Vorlesen von Zoé Neuhaus’ Lektüre aus der Sicht des jungen Protagonisten, der Obdachlosen ein paar Habseligkeiten schenken will, ein Lachen verkneifen: „Ich fühlte mich gut. Richtig gut. Als wäre ich ein Heiliger oder so. Vielleicht könnte ich auch Mönch oder Missionar werden, wenn das mit dem Comedian nichts werden sollte.“

Dass das Publikum nicht vollständig über die Handlungen der vorgetragenen Bücher im Bilde ist, stellt keine Schwierigkeiten dar, da man auch deutlich ohne Kontext mitgerissen wird. Wie auch in der eher nervenzerreißenden als lustigen Textpassage, die Schülerin Paulina Schmitz vorliest. So lauert Protagonistin Elena in der vorgelesenen Szene einem vermeintlichen Mörder auf und folgt dabei einer spannenden Spur.

Alle Teilnehmer hinterlassen positive Eindrücke. Nun muss die Jury in der zweiten Runde, in der die Schüler jeweils zwei Minuten aus einem fremden Buch vorlesen müssen, auf noch mehr Details achten, wodurch folglich auch mehr Punkte abgezogen werden.

Das fremdgewählte Buch lautet „Die Monsterprüfung: Die Geheimnisse von Oaksend“ von Andrea Martin und birgt einige schwierige Wörter und schwer aussprechbare Begriffe. In dieser Runde unterlaufen den Teilnehmern dementsprechend einige Fehler – Wörter werden verschluckt, Sätze zu undeutlich vorgetragen oder man verhaspelt sich.

Nichtsdestotrotz lässt sich die Jury schlussendlich von zwei Teilnehmern besonders begeistern: Zoé Neuhaus und Paulina Schmitz überzeugen mit ihrem Vortrag über Robin und seinem eigenen Schutzmonster, dessen Aufgabe es ist, seinen Schützling vor jeglicher Gefahr zu bewahren. Einen zuvor nicht gekannten Text vorzutragen, sodass die Dialoge wie eine tatsächliche Unterhaltung wirken – das ist die Essenz beim Vorlesewettbewerb.

Durch die Punkte aus beiden Runden werden Zoé und Paulina schließlich zu den Gewinnern ernannt und ziehen somit zum Landesentscheid des Lesewettbewerbs nach Mainz, welches im Mai diesen Jahres stattfindet. Für die gelungenen Vorträge jedoch erhalten alle Teilnehmer einen dicken Stapel Bücher, um so ihrer Leidenschaft zum Lesen weiter nachgehen zu können.