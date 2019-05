Prozess gegen Pädagogen : Schüler sagen bei Missbrauchsprozess gegen Ex-Schulleiter aus

Trier Jugendliche belasten den ehemaligen Leiter einer weiterführenden Schule im Kreis Trier-Saarburg mit ihren Schilderungen.

Der 55-jährige Pädagoge, der seit zwei Jahren vom Dienst suspendiert ist, soll zwei Schüler unsittlich berührt haben. Er hat von Beginn an alle Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen und beim Prozessbeginn sein hohes Interesse an einigen seiner Schüler, mit denen er auch über WhatsApp Nachrichten austauschte, als „pädagogische Fürsorge“ begründet (der TV berichtete). Während des dritten Verhandlungstags am Mittwoch steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Schüler diese Fürsorge erlebt haben.