Covid-19 : Schülerin und Lehrer zeigen Symptome - Nun doch Tests an der Nelson Mandela Realschule plus

Foto: Rainer Neubert

Trier Aufgrund einer neuen Situation wird das Gesundheitsamt Trier-Saarburg nun in der Nelson-Mandela-Realschule plus Tests auf das neuartige Coronavirus anbieten. Damit reagiere das Gesundheitsamt auf eine neue Lage, die sich in der Trierer Schule ergeben habe.



So habe das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung erst jetzt erfahren, dass eine Schülerin, die sich seit einer Woche zu Hause befindet, bereits seit mehreren Tagen Symptome zeigt. Außerdem sind am Wochenende bei zwei weiteren Lehrerinnen der Schule Symptome aufgetreten. Bei ihnen wurden nun Abstriche für eine Untersuchung auf Covid-19 gemacht. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

„Um den Unsicherheiten der Schülerinnen und Schüler, ihrer Familien sowie der Bediensteten der Schule zu begegnen, wird nun das Testangebot gemacht. Es ist eine vorsorgliche Maßnahme, und das Gesundheitsamt geht nach wie vor davon aus, dass das Ansteckungsrisiko in der Schule gering ist“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

In der Trierer Schule war in der vergangenen Woche eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bei einer Lehrerin bekannt geworden. Sie befindet sich seither in häuslicher Quarantäne. Da die betroffene Lehrkraft in der Schule laut Gesundheitsamt alle Hygienemaßnahmen wie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, das Beachten des Mindestabstandes und regelmäßiges Händewaschen korrekt eingehalten hat, sind das Lehrerkollegium sowie die Schülerinnen und Schüler, die in der Schule anwesend waren nach Einordnung des Robert-Koch-Institutes Kontaktpersonen der Kategorie II. Sie sind in der vergangenen Woche informiert worden und sollten sich testen lassen, falls Symptome auftreten.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse wird das Gesundheitsamt nun für alle Schüler und die Mitarbeiter, die in der Schule präsent waren, Tests anbieten. Dabei handelt es sich insgesamt um 160 Menschen. Die Tests werden kurzfristig durchgeführt und die Ergebnisse im Laufe der nächsten Tage erwartet. Bei den Personen, die in der Realschule plus präsent sind, können die Abstriche in der Schule entnommen werden. Diejenigen, die momentan nicht in der Schule sind, werden gebeten, sich nach Terminvergabe im Gesundheitsamt testen zu lassen.