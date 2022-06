Einkaufen : Schuhgeschäft mit neuem Konzept: Das erwartet Kunden im Josef-Seibel-Store in Trier

Foto: TV/Julian Terres

Trier Vor kurzem eröffnete in der Trierer Innenstadt ein neuer Josef-Seibel-Store. In dieser Form ist das Geschäft einzigartig. Was die Filiale besonders macht, welche Konzeptidee dahintersteckt und welche Arten von Schuhen angeboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julian Terres

Trier Komplett in schwarz-weiß präsentiert sich der neue Store des Josef-Seibel-Unternehmens in der Simeonstraße, der am 10. Juni eröffnet hat. Wie die Store-Managerin Elisabeth Kern berichtet, war das Eröffnungswochenende bereits ein voller Erfolg. „Die Eröffnungstage Freitag und Samstag kamen sehr gut an. Die Leute, die uns vorher schon kannten, waren froh, dass wir wieder da sind. Auch viele Neukunden haben uns besucht“, freut sie sich. Vorher haben sie das Schuhgeschäft ShoeCity am Viehmarkt geführt. Das wurde geschlossen, ehe aus ihm nun der neue Store in der Simeonstraße hervorgegangen sei.

Komplett in Schwart-Weiß-Optik

Das Besondere an der neuen Filiale ist unter anderem ihr Erscheinungsbild: Die komplette Innenausstattung ist schlicht in schwarz-weiß gehalten. Auch die Tatsache, dass dort ausschließlich Schuhe der Eigenmarke Josef Seibel verkauft werden, sei eine Neuheit. „Das ist der erste Store in unserem neuen Schwarz-Weiß-Konzept. Die anderen Stores werden mit der Zeit nachziehen“, sagt Kern. Zudem werden bestimmte Schuhe, die dort angeboten werden, exklusiv in Hauenstein, dem Firmensitz des Unternehmens, gefertigt. In der neuen, offenen Schuhfabrik in Hauenstein haben Besucher außerdem die Gelegenheit, bei der Produktion eines Schuhs hautnah dabei zu sein. Sie können die einzelnen Schritte der Verarbeitung mitverfolgen, von der Auswahl des Leders bis hin zum fertigen Schuh.

Im Trierer Store werden Damen- und Herrenschuhe angeboten. Getreu dem Motto „Wherever I go. Whatever I do. However I feel“ ist es das Ziel, Schuhe für alle möglichen Situationen und Umstände zu fertigen. Sei es für den Trip in die Berge, den Sommerurlaub am Strand oder alle möglichen Alltagssituationen, sagt Elisabeth Kern.

Auch wenn es sicherlich bessere Zeitpunkte gebe, um einen neuen Laden zu eröffnen, seien alle Verantwortlichen trotzdem froh, den Schritt gegangen zu sein. „Es zeugt von Mut, jetzt nach der Corona-Pandemie Geld in die Hand zu nehmen und einen neuen Store zu eröffnen“, sagt die Store-Managerin.