Schul-Wiedereinstieg in Trier : Nur mit Maske in den Bus und die Pause

So wie in Dresden wird auch an hiesigen Schulen der Unterricht ab Montag, 27. April, ablaufen. Die Schulbänke müssen in einem Abstand von 1,50 Meter aufgestellt sein. Foto: dpa/Robert Michael

Trier Für rund 1500 Schüler beginnt ab Montag wieder der Untericht an Trierer Schulen, ab der Woche darauf sollen es schon knapp 4000 sein – von normalem Schulalltag kann allerdings keine Rede sein.

Alle Schüler, für die am Montag wieder der Unterricht beginnt, müssen Atemmasken tragen. Und zwar im Schulbus oder Zug und in den Pausen. Im Unterricht selbst dürfen die Masken abgesetzt werden, da in den Klassen durch auseinandergerückte Tische der nötige Abstand sichergestellt werden soll. „Wer keine Maske hat, kann auch einen Schal oder ein Tuch vor Mund und Nase ziehen“, erklärt Triers Schuldezernentin Elvira Garbes. Verantwortlich dafür, dass jeder Schüler und jede Schülerin einen Mund-Nasen-Schutz hat, seien zunächst die Eltern. Das Land will aber spätestens zum 4. Mai (siehe Infobox unten) jeden Schüler mit einer Alltagsmaske ausstatten. „Wir versuchen allerdings, den Schulträgern schon zum kommenden Montag ausreichend viele Masken bereitzustellen“, erklärt Evelin Dziendziol, Pressesprecherin der für Schulen zuständigen Landesbehörde ADD.

So gestaltet sich der Unterricht: Maximal 15 Schüler dürfen gleichzeitig in einem Raum unterrichtet werden. Zwischen den Arbeitsplätzen gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Um Kontakte möglichst gering zu halten und auch, weil nicht an allen Schulen die Räumlichkeiten ausreichen, werden die verkleinerten Lerngruppen jeweils im Wechsel eine Woche lang in der Schule unterrichtet und lernen eine Woche lang von zu Hause. An einzelnen Schulen können Sonderregelungen gelten, aufgrund „räumlicher, personeller und gebäudlicher Gegebenheiten“, erläutert die ADD. Lehrer, die zu einer Risikogruppe gehören – etwa, weil sie älter als 60 sind oder eine Vorerkrankung haben – sind nicht zum Unterrichten an den Schulen verpflichtet, sondern können von zu Hause arbeiten. „In Einzelfällen“ könne es daher sein, dass die Schüler sich auf neue Lehrer einstellen müssen. Diese Umstände würden allerdings „selbstverständlich bei der Beurteilung der Leistungen einbezogen“, versichert die ADD. Auch Schüler, die zusammen mit Menschen, die einer Risikogruppe angehören, in einem Haushalt leben, müssen nicht in die Schulen kommen. „Diese Schüler müssen aber mit ihren Schulen Rücksprache halten, dass und warum sie zu Hause bleiben“, betont Garbes.

Info So sieht’s an den Schulen im Landkreis aus Im Kreis Trier-Saarburg gibt es zurzeit rund 15 000 Schüler. Ab dem 27. April beginnt der Unterricht an der berufsbildenden Geschwister-Scholl-Schule (Saarburg und Heremeskeil), im Wirtschaftsgymnasium (Saarburg), an den Fachoberschulen in Konz und in Schweich sowie im Balthasar-Neumann-Technikum in Trier. Insgesamt rechnet die Kreisverwaltung dass 430 Schülerinnen und Schüler ab Montag zum Unterricht kommen, mehr als 300 davon am Schulstandort Saarburg. Ab Montag, 4. Mai, rechnet der Kreis mit weiteren 3650 Schülerinnen und Schülern, davon allein 1360 Grundschüler. Das Land Rheinland-Pfalz stellt dem Kreis Trier-Saarburg insgesamt 2000 Liter Desinfektionsmittel und 12 100 Masken zur Verfügung. Beides wird laut Kreisverwaltung an die Schulen sowie an die Verbandsgemeinden anteilig gemäß den Schülerzahlen verteilt. „Was Desinfektionsmittel angeht, sind wir gut versorgt“, sagt Kreissprecher Thomas Müller auf TV-Anfrage. Obwohl es mehr Schüler als vom Land zur Verfügung gestellte Masken gibt, reicht deren Zahl aus seiner Sicht aus – zumindest, um eine Erstausstattung sicherzustellen. Prinzipiell seien aber Eltern und Schüler in der Verantwortung, ihre Kinder beziehungsweise sich selbst mit einer Maske auszustatten.

Schulbusse Am Montag starten in Trier maximal 1500 Schüler mit dem Unterricht, ab dem 4. Mai werden es stadtweit knapp 4000 sein. Dazu kommt der wöchentliche Wechsel von Unterricht in der Schule und dem Lernen zu Hause. In der ersten Woche würde daher der normale Fahrplan ausreichen, um die Abstands- und Hygieneregeln in Bus und Bahn einzuhalten. Ab 4. Mai verkehren dann wieder Schulbusse. „Für den Fall, dass ein Schüler oder eine Schülerin ohne Mund-Nasen-Schutz dasteht, haben die Fahrer Reserve-Masken dabei“, sagt Garbes und betont: „Es wird definitiv kein Kind stehengelassen, nur weil es keine eigene Maske dabei hat!“

Pausen Die Schulen sind angehalten, den Unterricht so zu organisieren, dass die Lerngruppen zu unterschiedlichen Zeiten Pause haben. Auf dem Schulhof sollen Lehrer darauf achten, dass die Schüler Masken tragen und nicht zu eng in Gruppen beisammen stehen. Ein versetzter Unterrichtsbeginn – also, dass einige Schulen um 8 Uhr starten, andere um 8.30 Uhr oder 9 Uhr –, um den Betrieb an den Bushaltestellen zu entzerren, ist bislang nicht vom Land vorgesehen.

Hygiene Werden bislang Tische, Türgriffe und andere Flächen in den Schulen nur 2,5 Mal pro Woche gereinigt, soll das nun täglich passieren. Außderdem hat das Land der Stadt 2700 Liter Hand- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. „Davon wird in jeder Klasse ein Liter bereitgestellt“, sagt Garbes. So könnten auch zwischendurch Tische gewischt werden, zum Beispiel, wenn ein Schüler geniest hat. Die Lehrer sollen außdem bei den Schülern auf gründliches und regelmäßiges Händewaschen achten.

Außerdem wird kontrolliert, dass die Schüler nacheinander zur Toilette gehen. Der Zustand mancher Schultoilette war zu Vor-Corona-Zeiten teilweise miserabel: kaltes Wasser, zu wenig Papierhandtücher, fast nie Seife. „Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher sind ausreichend bereitzustellen und regelmäßig aufzufüllen“, weist die Landesbehörde nun die Stadt an. Auf die Temperatur des Wassers kommt es laut Gesundheitsamt beim Händewaschen übrigens nicht an, „sondern auf die Sorgfalt“, betont auch die ADD. Kaltes Wasser wäscht die Viren genauso gut weg, wie warmes, allerdings nur, wenn man die Hände mit Seife und ausreichend lange wäscht – und das dürfte bei kaltem Wasser wohl weniger häufig durchgehalten werden als bei angenehmer Wassertemperatur.