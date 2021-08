Einschulung in Trier und Trier-Saarburg : Für mehr als 2300 Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Nächste Woche beginnt das neue Schuljahr – auch für die Erstklässler mit Abstand und Maske. Foto: picture alliance/dpa/Ralf Hirschberger

Trier Testen, Masken, Abstand halten – das gilt auch für den Start ins neue Schuljahr am kommenden Montag. Für mehr als 2300 Erstklässler in Stadt und Kreis beginnt der wichtige Lebensabschnitt damit mit Einschränkungen.

Schultüten, Klassenfotos, stolze Großeltern und Paten, gemeinsame Sing- und Tanzspiele mit den älteren Klassen: All das gehört bis 2019 zum ersten Schultag eines i-Dötzchens. Seit Corona ist das anders – auch zum Beginn des Schuljahrs 2021/22. Erstklässler dürfen nur von ihren Eltern – an manchen Schulen sogar nur von Vater oder Mutter – zur Einschulung begleitet werden. Statt wuseligem Gedränge muss auf dem Schulhof Abstand gehalten werden. Bei Inzidenzen von über 60 in Stadt und Landkreis gilt die Corona-Ansteckungsgefahr sonst als zu groß. Auch bei den Einschulungen der neuen Fünftklässler an den weiterführenden Schulen gelten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.

Bei der Begrüßungsfeier der fünften Klassen an der RealschulePlus in Saarburg ist zum Beispiel „nur eine Person als Begleitung zulässig und möglich“, informiert die Schule auf ihrer Homepage. Die Begleitperson muss zudem „genesen, getestet oder zweimal geimpft sein“ und darüber eine Bescheinigung mitbringen.

Info Neue Erst- und Fünftklässler in Stadt und Kreis In der Stadt Trier beginnt nächste Woche für 866 Erstklässler an 24 Grundschulen das Schulleben (offizielle Zahlen der Schulbehörde ADD vom 25. August). Die Zahl der Trierer i-Dötzchen ist damit nach kontinuierlicher Steigerung wieder etwas gesunken: 2020 wurden in Trier 925 Kinder eingeschult, 2019 gab’s 863 Erstklässler und 2018 nach Angaben der Stadtverwaltung nur 793. Von der Grundschule in eine fünfte Klasse einer von insgesamt 12 weiterführenden Schulen im Stadtgebiet wechseln am Montag 1114 Jungen und Mädchen. Im Landkreis Trier-Saarburg werden zum Schuljahr 21/22 1477 Kinder an 46 Grundschulen eingeschult. Im Kreis ist die Zahlen damit weiter gestiegen, 2020 gab’s 1441 Erstklässler, 2019 waren es 1320. Die elf weiterführenden Schulen im Kreisgebiet nehmen in diesem Jahr insgesamt 1015 neue Schüler in ihre fünften Klassen auf.

An der Grundschule in Trier-Heiligkreuz gibt’s diesmal immerhin wieder eine Einschulungsfeier für alle Kinder – voriges Jahr wurden die Erstklässler quasi in drei Schichten begrüßt. Aber auch diesmal gilt: Nur die Eltern dürfen mit, Oma, Opa und ältere Geschwister sollen zu Hause bleiben.

In der Grundschule Züsch (Verbandsgemeinde Hermeskeil) dürfte sich das Gedränge auch ohne Anverwandtschaft in Grenzen halten: Eingeschult werden dort nämlich nur fünf Jungen und Mädchen. Die Erstklässler werden zusammen mit der zweiten Klasse unterrichtet. „Insgesamt hat die Kombi-Klasse dann 16 Schüler und Schülerinnen“, berichtet Lehrerin Svenja Ludwig. Dass nur eine einstellige Zahl i-Dötzchen an der Grund- und Hauptschule eingeschult wird, zu deren Einzugsgebiet auch noch die Dörfer Neuhütten und Muhl gehören, gab’s in den vergangenen Jahren schon häufiger, Kombi-Klassen sind üblich.

Egal, ob Mini-Schule oder an der Konzer Grundschule St. Johann, die mit 107 Erstklässlern zahlenmäßig den Spitzenplatz in Stadt und Landkreis einnimmt: Generell müssen Schüler sich – wie schon vor den großen Ferien – zweimal pro Woche unter Aufsicht des Lehrpersonals per Schnelltest selbst auf das Corona-Virus testen. Ausgenommen sind Schüler und Lehrkräfte, die geimpft oder genesen sind oder am Morgen vor Schulbeginn einen anderen aktuellen Testnachweis vorlegen können. Die Testpflicht gilt zunächst zumindest für die ersten beiden Schulwochen. „Hinsichtlich eines möglicherweise erhöhten Infektionsrisikos im Zusammenhang mit Reiserückkehrern“, erläutert Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der Schulbehörde ADD.

Sonderregeln gelten auch für den Sportunterricht, der möglichst im Freien abgehalten werden soll. In den Turnhallen sei dagegen eher nur ein „niedrigschwelliges Bewegungsangebot mit Maske und Abstand“ möglich, sagt Dziendziol.