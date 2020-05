Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Trierer Schule bleibt auf, viele Schüler bleiben zu Hause

Die Nelson Mandela Realschule plus in Trier-Süd. Viel ist da nach dem Bekanntwerden der Erkrankung einer Lehrerin nicht los. Foto: Rainer Neubert

Trier Nach der Infektion einer Lehrerin mit dem Coronavirus ist die Verunsicherung in der Nelson Mandela Realschule plus groß. Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg verteidigt seine Entscheidung, die Schule nicht zu schließen.

Die Corona-Krise der Nelson Mandela Realschule plus schlägt immer höhere Wellen. „Warum wird in Trier anders verfahren als bei der Schulschließung in Großlittgen?“, fragt Regionalelternsprecher Reiner Schladweiler. Seine Forderung an das Gesundheitsamt Trier-Saarburg: „Wenn die Schule weiter geöffnet bleiben soll, müssen von den unmittelbar betroffenen Schülern und dem Kollegium Test-Abstriche gemacht werden.“

Konkret sind es 28 Schüler der 9. und 10. Klassen, die von der infizierten Lehrerin in der vergangenen Woche unterrichtet wurden. Nur deren Eltern waren am Mittwoch von der Schulleitung über deren Erkrankung informiert worden. Weil dabei nach Ansicht des Gesundheitsamtes wegen der eingehaltenen Hygienerichtlinien nur eine geringe Ansteckungsgefahr bestand (siehe auch Interview Seite 10), lief der Unterricht auch am Freitag weiter. Nur 33 der 71 für den Präsenzunterricht vorgesehenen Schüler sind gekommen. Sie müssen nach Aussage von Reiner Schladweiler am Montag eine Entschuldigung vorlegen, bei längeren Abwesenheiten ein Attest.

Info Zehn Menschen infiziert - Ein weiterer Todesfall Ein 82-jähriger Patient aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist am Donnerstagnachmittag im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Derzeit gelten noch zehn Menschen aus der Stadt Trier und dem Kreis als infiziert. Damit erhöht sich die Zahl der im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion verstorbenen Personen auf neun. Zuvor waren seit dem 28. März sieben Personen aus dem Kreis und ein Patient aus Trier gestorben. Darüber hinaus wurde dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Freitag ein weiterer Fall einer Infektion gemeldet. Im Kreis bleibt es bei 193 Fällen. In der Stadt Trier steigt die Zahl auf 101. Insgesamt vier Patienten aus Stadt und Kreis befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier. Inzwischen konnten insgesamt 275 Quarantäne-Verfügungen aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um 178 Personen aus dem Kreis und 97 aus der Stadt Trier. Damit sind aktuell offiziell noch zehn Menschen infiziert: sieben aus dem Kreis und drei aus der Stadt Trier.

Schulleiterin Laura Wendel fühlt sich mit der Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht wirklich wohl. „Ich selbst war davon überrascht“, sagt sie im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. Sie habe sich bei der Schulaufsichtsbehörde ADD rückversichert, dass die Schule geöffnet bleibe. Auch im Kollegium sei die Forderung geäußert worden, auf Sars-Cov-2 getestet zu werden. Diese Bitte an die Gesundheitsbehörde, so berichtet Wendel, sei abgelehnt worden. Dennoch sind am Freitag alle Lehrkräfte, die Schulsozialarbeiter und die Bediensteten im Schulsekretariat zur Arbeit gekommen.

Patricia Müller, Mutter eines 17-jährigen Schülers, hatte am Donnerstag den Corona-Fall der Nelson Mandela Schule in den sozialen Netzwerken als erste bekannt gemacht. Sie ist auch am Tag danach nicht zu beruhigen. „Dass die Schülerinnen und Schüler nun nicht einmal die Möglichkeit bekommen, getestet zu werden, ist mehr als traurig.“

Foto: Rainer Neubert

Die Stadtverwaltung weist jede Verantwortung zurück. „Die Stadt Trier ist als Schulträger für das Gebäude und den Unterhalt zuständig“, sagt Rathaussprecher Michael Schmitz. „Fragen der inneren Schulangelegenheiten, also beispielsweise zum Unterricht oder Nicht-Unterricht, können wir nicht beantworten. Die Zuständigkeit dafür liegt beim Land und für die Corona-Fragen beim Gesundheitsamt.“

Auch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD verweist auf das Gesundheitsamt, in dessen Zuständigkeit der Infektionsschutz liege. Pressesprecherin Miriam Lange: „Das Schließen einer Schule vor dem Hintergrund einer Corona-Infektion und das Anordnen von Quarantänen kann nur durch das zuständige Gesundheitsamt erfolgen.“ Ebenso könne die Anordnung von Tests nur durch das Gesundheitsamt oder einen Arzt veranlasst werden.

Das Gesundheitsamt in Trier gehört zur Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Auf die Fragen unserer Redaktion antwortet deren Pressestelle am späten Freitagnachmittag. „Gegenwärtig besteht aus unserer fachlichen Sicht – gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes – keine Notwendigkeit für eine Testung der Kontaktpersonen“, sagt Pressesprecherin Martina Bosch. Das widerspreche nicht dem Konzept des Landes, vermehrt zu testen. Das habe eine Rücksprache mit dem Seuchenreferat des Gesundheitsministeriums bestätigt.

Eine Testung von Kontaktpersonen, in diesem Fall Schüler und Lehrer, wird nach Angaben des Gesundheitsamts nur dann als sinnvoll erachtet, wenn Atemprobleme oder andere Covid-19-Symptome auftreten. Bosch: „Nach aktueller Einschätzung wird das Ansteckungsrisiko [... in der Nelson Mandela Realschule plus ...] als gering eingestuft.“

Ungeachtet der Proteste der Eltern werde die Schule geöffnet bleiben, unter Einhaltung der Kontakt- und Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. „Im Übrigen steht das Gesundheitsamt in engem Kontakt mit der Schule. Sollte es tatsächlich weitere Infektionen geben, so sind gegebenenfalls weitere Maßnahmen notwendig – bis hin zur Schließung von Klassen oder der gesamten Schule. Bei weiteren Fällen ist auch ein Testangebot vorgesehen.“