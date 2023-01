Hightech im Klassenzimmer : So sollen die Schulen in der Verbandsgemeinde Ruwer digitaler werden

So sollen die Schulen in der Verbandsgemeinde Ruwer digitaler werden

Die Verbandsgemeinde Ruwer ist den ersten großen Schritt zur Digitalisierung aller Grundschulen gegangen. Was sich künftig ändern wird

Für die Grundschulkinder in der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer, aber auch für die Lehrkräfte dort, gehört diese tägliche Matscherei seit Ende 2022 der Vergangenheit an. Die mit dem nächsten Schuljahrgang 2023 nachrückenden Erstklässler werden Tafel, Kreide und Schwamm nur noch aus Erzählungen kennen lernen.

„Die Grundlagen für die Digitalisierung aller Grundschulen in Trägerschaft der VG Ruwer und damit die Voraussetzungen für den pädagogischen Auftrag des digitalen Lernens sind geschaffen. Unsere Aufgabe als Schulträger ist es nun, die Digitalisierung weiter voranzutreiben“, erklären Bürgermeisterin Stephanie Nickels, VG-Digitalbeauftragter Andreas Schmitt und Fachbereichsleiter Michael Stüber. Digital gut ausgestattet sind die Schulen in Farschweiler, Gusterath, Kasel, Mertesdorf, Osburg und Schöndorf.

Was wurde gemacht?

Es begann in den Sommerferien 2020 mit erheblichen Baumaßnahmen in den Schulen. Alle Klassen- und Fachräume wurden mit Elektro- und Datenanschlüssen ausgestattet und in den Schulen die Infrastruktur für eine flächendeckende WLAN-Versorgung installiert. Alle Arbeiten konnten nur während der Schulferien laufen. Neben diesem eingeplanten Zeitfaktor kam es 2021 durch pandemiebedingte Personalausfälle beim Handwerk und Lieferschwierigkeiten zu weiteren Verzögerungen, so dass die komplette Umsetzung des Projekts bis Ende 2022 dauerte. Ein weiterer Faktor war die elektronische Hardware. Nach Angaben der Verwaltung sind heute alle Klassenräume mit digitalen Touch-Screen-Tafeln/interaktiven Displays ausgestattet. Außerdem wurden als mobile Endgeräte für Schüler und Lehrpersonal 263 iPads beziehungsweise Notebooks beschafft. Diese Beschaffung erfolgte kurzfristig für das Homeschooling während der Pandemie.