Schule : Infotag abgesagt – junge Leute für FSJ gesucht

Trier (red) Der für Juni geplante Tag der offenen Tür an der Grundschule am Dom – eine Ganztagsschule mit musikalischem Schwerpunkt – in Trier, muss wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Eltern, die ihr Vorschulkind für das kommende Schuljahr 2022/2023 anmelden möchten, können sich in eine Interessierten-Liste eintragen lassen, die Schule wird dann Anfang Juli Kontakt aufnehmen und die Kinder zum 30-minütigen Anmelde- und Kennenlerngespräch im September einladen.

Bei Rückfragen bitte im Sekretariat anrufen unter 0651/7105-8310 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.grundschule-am-dom.de

Des Weiteren sucht die Grundschule am Dom in Trier zum 1. September 2021 einen FSJ-ler. Junge Männer oder Frauen, die gerne mit Grundschulkindern zusammen arbeiten, eigene Fähigkeiten ausprobieren wollen und und die Schule bei der aktiven Gestaltung des Schullebens unterstützen möchte, können sich bewerben.