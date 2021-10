Hilfsaktion : Unterwegs für Menschen in Not

Unterwegs für Menschen in Not

Trier Unter dem Motto „Wandern für die Ander’n“ waren die Schülerinnen der Blandine-Merten-Realschule Trier unterwegs.

Die Schülerinnen erwanderten an einem einzigen Tag 25 000 Euro, die an den Caritasverband Trier übergeben wurden und den Betroffenen der Flutkatastrophe zu Gute kommen. „Uns allen sind die schlimmen Bilder der Flutkatastrophe immer noch sehr präsent. Wir leben an unserer Schule die christlichen Werte des Mitgefühls und der Nächstenliebe, so dass Schülerinnen und Kollegium sofort klar war, hier möchten wir helfen“, sagte Thorsten Schaller, Schulleiter und Vorsitzender der Schulstiftung.