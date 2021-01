Schule : Renommierter Schulleiter sagt Tschüss

Schweich Raimund Mirz, Leiter des Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich, geht in Ruhestand.

Im Rahmen einer Feierstunde verabschiedete Ursula Biehl den Schulleiter des Stefan-Andres-Gymnasiums Schweich, Raimund Mirz in den Ruhestand. In ihrer Rede unterstrich sie, dass Treue und Pflichterfüllung für den scheidenden Schulleiter nicht nur eine Floskel darstellen, sondern im Rahmen seiner fast zwölfjährigen Dienstzeit in Schweich tagtäglich mit Leben gefüllt wurden. Mirz ist nicht nur einer der Gründerväter des Stefan-Andres-Gymnasiums, sondern war auch maßgeblich an der Planung und Ausstattung der neuen Schulgebäude beteiligt. Die Organisation des Schweicher Modells mit seinem vielfältigen Wahlangebot in der Orientierungsstufe wurde nach der Idee des Schulleiters etabliert und ist ausschlaggebend für das hohe Ansehen der Schule in der gesamten Region. Die Schulgemeinschaft dankt Raimund Mirz für sein Engagement und wünscht ihm Gesundheit und Erfüllung in seinem Ruhestand.