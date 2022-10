Meinung : Das nächste Dauerprovisorium

Foto: TV/Klaus Kimmling

Spätestens nach fünf Jahren sollen die Porta-Nigra-Schüler aus dem geplanten Ausweichquartier in Heiligkreuz wieder zurück in das Gebäude in der City wechseln. Das wird wohl nicht klappen. Denn es verdichtet sich der Eindruck, dass der Spruch „Nichts hält länger als ein Provisorium“ in Trier erfunden worden ist.