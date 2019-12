Info

Den Baubeschluss, die 1969/1970 errichteten Gebäude der heutigen Integrierten Gesamtschule auf dem Wolfsberg zu sanieren, fällte der Trierer Stadtrat am 7. März 2013. Die Generalsanierung des C-Gebäudes müsse „spätestens zum Schuljahr 2015/16 erfolgen“, heißt es in der damaligen Beschlussvorlage. Stattdessen wird es nun wohl August 2020.

Bis dahin werden die Schüler in einem Ersatzbau unterrichtet. Die Mobiskul (was für mobile Schule stehen soll) wurde für die Zeit der Sanierung errichtet und sollte anschließend nach Trier-West versetzt werden, um dort als neues Gebäude für die Zusammenlegung der Grundschulen Reichertsberg und Pallien zu dienen. Weil die Sanierung der IGS aber sehr viel länger dauert als geplant, soll die neue Grundschule in Trier-West mittlerweile unabhängig davon errichtet werden. Einen konkreten Zeitplan will Schuldezernentin Elvira Garbes (Grüne) möglichst bald vorlegen.

Wenn das C-Gebäude der IGS im Februar fertig saniert sein wird, kommt der IGS-Gebäudeteil L an die Reihe – der größer und damit umfangreicher zu sanieren ist als der C-Trakt.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, es dabei besser machen zu wollen: „Ziel ist es, Überraschungen wie bei Gebäude C zu vermeiden – zum Beispiel unterdimensionierte Treppenläufe, schadhafte Betondecken und so weiter“, hatte Pressesprecher Michael Schmitz im Sommer angekündigt. Anders als beim C-Gebäude soll die Sanierungsplanung an eine externe Arbeitsgemeinschaft aus Architekten und Haustechnikplanern vergeben werden. So soll vermieden werden, dass Elektriker und Heizungsmonteure sich wie beim C-Gebäude darüber streiten müssen, wer wo seine Leitungen verlegen darf. Diese Kollision hatte im vorigen Jahr für eine zwölfmonatige Bauverzögerung verursacht.