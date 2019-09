Schulungsabend : Schulungsabend des Kreis-jugendrings Trier-Saarburg

Trier Kinder- und Jugendarbeit soll ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sein, an dem sie sich gut entfalten und wohlfühlen können. Ein wichtiger Bestandteil dabei ist die Prävention sexualisierter Gewalt.

Zu dem Thema „Kinder schützen“ lädt der Kreisjugendring Trier-Saarburg (Kjr) am Montag, 23. September, von 18.30 bis 21 Uhr in das Haus Fetzenreich in der Sichelstraße 36 in Trier zu einem Schulungsabend ein.