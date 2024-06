Maßnahmen in Schweich-Issel Wie dieser Schulweg für Kinder sicherer werden soll

Liane Müller (Name geändert) ist enttäuscht. „Meine Tochter Ina (Name geändert) bekommt mit, dass andere Kinder aus der Nachbarschaft mit dem Bus fahren. Es fühlt sich für sie wie eine Bestrafung an. Dabei sind es nur 70 Meter, die uns von der Zwei-Kilometer-Grenze trennen.“ Die angedachten Maßnahmen für einen sicheren Schulweg bringen in ihren Augen nichts. „Ich habe schon öfters gesehen, dass morgens Busse oder Baufahrzeuge auf den Bürgersteig ausweichen. Außerdem wird sich meines Erachtens der Verkehr im Ermesgraben verdreifachen, wenn die Schule losgeht, weil viele Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden.“