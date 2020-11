Bildung : Schulwegweiser online verfügbar

Trier Der Info-Tag für Eltern von Viertklässlern über Angebote der weiterführenden Schulen in der Arena Trier ist der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Der Schulwegweiser, in dem alle wichtigen Informationen zusammengefasst sind, kann in digitaler Form heruntergeladen werden unter www.trier.de, Stichwort Schulwegweiser.