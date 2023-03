Immer noch ein Tabu Weiter keine Schwangerschaftsabbrüche in Trier möglich

Trier · In Trier und der gesamten Region gibt es keine Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das Gesundheitsamt will die Lücke schließen – werkelt aber noch an den Rahmenbedingungen. Eine Arbeitsgemeinschaft macht nun mit einer Ausstellung und Info-Reihe auf das Problem aufmerksam.

14.03.2023, 17:10 Uhr

Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs stellt Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. In Trier finden Frauen allerdings kein entsprechendes medizinisches Angebot. Foto: dpa/Jens Büttner

Rund 350 Frauen kommen jährlich zur Schwangerschaftskonfliktberatung der Trierer Pro-Familia-Stelle. Nicht alle treiben ab. Die Frauen, die die Kinder nicht austragen wollen, finden allerdings dafür keine medizinische Hilfe in Trier und Umgebung. Die Schwangeren müssen für einen Abbruch nach Mainz oder Saarbrücken fahren.