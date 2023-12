Mit 700 Traktoren 1500 Landwirte demonstrieren in Schweich: „Unsere Protestaktion ist nur der Auftakt“

Die junge Landwirtin macht dabei stellvertretend für alle Landwirte klar, was ihre Forderungen sind: „Unser Hauptanliegen ist die komplette Umstrukturierung der deutschen Agrarpolitik. Wir hatten zuletzt bekanntermaßen die zwei neuen Beschlüsse der Politik – zum einen die Abschaffung der grünen Nummernschilder in der Landwirtschaft und zum anderen die Abschaffung der Subventionierung von Agrardiesel. Ich denke, dass die Entscheidungen in der Politik nicht richtig bewusst gewesen sind oder man die Konsequenzen bewusst in Kauf nimmt. Und viele Betriebe, auch in unserer Region, sind davon so stark betroffen, dass sie wohl 2025 nicht mehr erleben werden, wenn es kein Umdenken gibt! Das würde zu einem massiven Rückgang der Lebensmittelproduktion in Deutschland führen, was die Folge hätte, dass man Lebensmittel aus dem Ausland teuer importieren müsste.“